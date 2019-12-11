Операторов платежных систем обяжут сообщать о причине блокировки счетов

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.

«В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона (а нет причины сомневаться в том, что он будет принят) оператор будет обязан сообщать клиенту о блокировке в день приостановления или прекращения операций и указать причину.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.