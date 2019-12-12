У абонента «МегаФона» украли 300 тыс. рублей со счета, перевыпустив сим-карту

На сайте Банки.ру рассказали о мошенничестве с использованием банковских карт «МегаФона».

История о том, как с карт сразу двух клиентов были украдены деньги была описана в «Народном рейтинге». Два друга активно пользовались сим-картами и банковскими картами «МегаФона», но в какой-то момент сим-карты перестали ловить Сеть. По словам автора отзыва, пользователя под ником User3x, их перевыпустили неизвестные, после чего вошли в интернет-банк и списали все деньги у обоих.

Совместные потери пострадавших составили около 300 тыс. рублей. User3x утверждает, что никаких оповещений не было, сим-карты перестали работать.

«Был ли это сотрудник „МегаФона“ замешан или самого банка — мне неизвестно. То, что сим-карта была перевыпущена незаконно, без моего ведома — это факт», — пишет пострадавший.

Особенностью банковских карт «МегаФона» является то, что счет карты и телефона — это один и тот же счет. Перевыпустив карту и получив доступ к ней, злоумышленник может запросить баланс телефона и узнать остаток по карте. Мошенник может оплачивать небольшие покупки со счета телефона, а может и получить доступ ко всем деньгам. В этом случае применяется аналогичная схема, как при краже сим-карты клиентов любого банка.

Эксперты так описывают схему: злоумышленник идет в салон сотовой связи и либо по поддельным документам, либо вступив в сговор с сотрудником салона, перевыпускает сим-карту, вставляет ее в свой телефон и через СМС-команды выводит деньги со счета жертвы. При этом не имеет значения, совмещен телефонный счет со счетом карты или нет.

В «МегаФоне» Банки.ру объяснили, что по результатам внутренней проверки ничего подозрительного в действиях своих сотрудников не обнаружили. Все положенные документы были предъявлены при замене сим-карт.

Банк «Раунд» (эмитент банковских карт «МегаФона») в комментарии к отзыву указал, что проводится проверка, а о результатах будет сообщено дополнительно.

Замена сим-карт для кражи денег не новая схема мошенничества. Полтора года назад «Клерк» опубликовал статью о краже 26 млн.рублей со счетов индивидуального предпринимателя в Альфа-банке. Сим-карту тогда неизвестному лицу перевыпустила компания МТС.