Назван срок отмены отчетности по УСН

Глава ФНС Михаил Мишустин опять заявил о том, что отчетность по УСН отменяют. На этот раз он назвал срок - 1 июля 2020 года.

По его словам, проект закона внесен в правительство 28 ноября. Сообщил он об этом на заседании Правлений и Президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации НП «ОПОРЫ».

Пресс-служба ФНС разместила отчет об участии Мишустина в этом мероприятии. В нем, в частности, написано:

Кроме того, отменены девять форм кассовой отчетности, а с 1 июля 2020 года плательщики УСН (налоговая база – доходы) больше не будут представлять налоговые декларации. Налоговый орган на основании сведений о расчетах, зафиксированных в онлайн-кассах, самостоятельно рассчитает сумму налога и авансовых платежей. 28 ноября 2019 года законопроект уже внесен в Правительство Российской Федерации.

Заметим, что ранее глава налогового ведомства не раз заявлял о том, что декларации по УСН уже отменены. И сейчас есть большие сомнения в том, что декларацию отменят именно с этой даты, потому что налоговый период по УСН год и изменить правила сдачи отчетности в середине налогового периода нельзя. Странно, что руководитель ФНС этого не знает.

На заседании Мишустин также упомянул о поддержке отмены ЕНВД. По его мнению для добросовестных налогоплательщиков повышение налоговой нагрузки не произойдет.