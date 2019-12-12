Путин пообещал подумать о снижении налогов

Президент России Владимир Путин сказал, что подумает над предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского снизить налоги, пишут РИА Новости.

Депутат во время беседы с главой государства сказал, что «иногда выгодно снижение налогов».

«Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают», – сказал Жириновский.

По его мнению, повышение этого налога может повысить собираемость на ближайшие два-три года, но потом это может привести к торможению, так как «некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего 2% (рост)».

«Но там – во многих странах – и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас», – заметил, в свою очередь, Путин.

Жириновский согласился, что нужно все сопоставить и посмотреть.