«Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск к журналистам

Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали в Арбитражный суд Москвы иск к АО «АС Рус медиа», издателю российской версии журнала Forbes.

Заявление было подано 10 декабря 2019 года, следует из картотеки суда.

«Сафмар» в иске требует удалить статью о долгах компаний семьи Гуцериева, сообщил представитель группы «Ведомостям». Авторы материала нарушили базовые принципы объективности и достоверности распространяемой информации, утверждает компания.

11 октября 2019 года журнал опубликовал материал о том, что совокупный долг компаний Гуцериева и его родственников перед кредиторами составляет 1 трлн рублей. Среди крупнейших кредиторов компаний — «Траст», ВТБ, «Сбербанк» и другие банки.

В ответ на это группа «Сафмар» опубликовала заявление, в котором назвала журналистов Forbes коррумпированными, а материал — «откровенной ложью и дискредитацией группы».

После этого 22 октября 2019 года «АС Рус Медиа» подала иск против группы «Сафмар» с требованием опровергнуть заявление группы и признать его несоответствующим действительности и порочащим репутацию журнала.

Кроме того, издатель потребовал компенсировать расходы Forbes на проведение экспертизы заявления и на судебную пошлину — около 100 тысяч рублей.

Напомним, что у «Сафмар» были претензии и к «Клерк».