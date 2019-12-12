Еще одну прачку для отмывания прикрыли

На одну прачку в Ульяновской области стало меньше.

Сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области совместно с региональным СУ СК пресечена деятельность ОПГ, которая специализировалась на обналичивании через расчетные счета подконтрольных юрлиц и ИП. Обороты фирм исчислялись миллиардами.

Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.

Организаторы уже известны. Ими стали известные в области бизнесмены Нурали Латыпов (учредитель сети магазинов бытовой техники «Погода в доме», «Уютный дом») и Алексей Тырлышкин (за этим числится достаточное количество закрытых фирм, типа ООО «Магистраль», «Волготранс», «Техстройторг»).

Безопасность ОПГ обеспечивал бывший сотрудник РОВД Фридман, его супруга – начальник следственного отдела УМВД России по Ульяновской области. В деле замешаны и другие сотрудники регионального УМВД. Неудивительно, что ОПГ долгое время не интересовались правоохранители. Существование данной ОПГ стало возможным благодаря тотальной коррупции в силовых и контрольно-надзорных структурах Ульяновской области.

Вероятнее всего, в уголовном деле появится и сотрудники налоговых органов, которые годами не замечали фирм, через счета которых проходили миллиарды.