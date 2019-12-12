Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками

Россия подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма, сообщил в среду в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«В текущем году национальная антиотмывочная система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и 17 октября на пленарном заседании ФАТФ отчет Российской Федерации был принят. В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из главных лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – объявил Чиханчин.

Только в 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых отмывочных площадок с оборотом около 38 млрд рублей. А всего ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей. За тот же период объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж составил 522 млрд рублей.

«Пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», – рассказал Чиханчин. За десять месяцев этого года объем сомнительных операций по обналичиванию сократился на 52%. «Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 млрд рублей», – добавил он.

Особое внимание служба уделяет нацпроектам, на реализацию которых выделены большие государственные деньги.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.», – сообщил глава Росфинмониторинга.

В результате были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб. Чиханчин добавил, что по выявленным фактам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила профессионализм сотрудников службы и прозрачность ее работы. Она назвала «полным безобразием» тот факт, что в рейтинге зарплат федеральных ведомств Росфинмониторинг занимает всего 37-е место. «Куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину или в хакеры уйдут, там больше зарабатывают», – заявила Матвиенко.