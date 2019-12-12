О блокировке обязаны сообщить в тот же день и с указанием причины. Закон принят

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов – физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ, который был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

«В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», – говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора тот обязан в тот же день предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Андрея Козенко, на данный момент заблокировано 400 тыс. учетных записей на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.