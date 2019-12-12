Налоговики запрещают ИП уменьшать налог по УСН на прошлогодние взносы

Налоговики Санкт-Петербурга требуют от ИП доплатить налог по УСН, убрав из вычета фактически уплаченные страховые взносы.

Такая история приключилась с читателем нашего форума.

Дело в том, что в 2018 году ИП заплатил не только взносы за 2018 год, но и часть взносов за 2017 год, что вполне естественно, учитывая, что срок уплаты 1-процентных взносов за 2017 год — это 01.07.2018.

По мнению ИФНС, уменьшить налог за конкретный год можно только н сумму взносов, уплаченную в этом году и не превышающую максимальный размер взносов за этот год.

ИП без работников — доходы.

В 2018 году уплатили 1% с суммы свыше 300 тыс за 2017. А потом в течение года платил соответствующими кусочками 1% с доходов свыше 300 тыс за 2018.

Итого: за 2017 заплатили в феврале 163800 и около 120 тыс в течение года за 2018 год.

По итогам 2018 получилась сумма к уменьшению налога на 281 тыс. Сейчас управление налоговой по СПб требует доплатить почти 70 тыс налога на том основании, что мы не имеем права принимать к вычету 1% за 2018 более, чем 218 тыс. на основании статьи 430. Объяснение, что мы еще заплатили страховые за 2017 и это приняли к вычету, не проходят.

Кто прав? Как «правильно» читать статью 430 НК РФ? Могу ли я принять к вычету в 2018 еще и сумму страховых за 2017, если они и были уплачены в 2018 и при этом дают превышение по сумме фиксированных платежей в ПФ 2018 году? Инспектор сказала, что история началась летом. Пришло письмо из управления. Она отписалась по всем, что это — оплата страховых за предыдущий период со ссылками на платежки. В ответ управление прислало свое несогласие и требование дособрать в соответствии с 430 ст. «недоплаченные» налоги.

Я спросила: что будет, если мы не согласимся. Ответ: включат в список выездных проверок на 2020 год. А дальше — суд, видимо. — Аноним

Напомним, Минфин неоднократно пояснял, что в текущем году можно уменьшить налог на взносы, уплаченные за предшествующий год. Такое разъяснение, в частности, содержится в письмах № 03-11-11/45216 от 20.06.2019, № 03-11-11/13909 от 04.03.2019.