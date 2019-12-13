Дождались! Отменяют декларацию по УСН

Проект, о котором налоговики много говорили почти как о свершившемся факте, наконец-то увидел свет.

На федеральном портале опубликован проект поправок в главу 26.2 НК, которые касаются отмены декларации по УСН.

Законопроектом предусматривается предоставление права налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом «доходы», перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом путем направления в налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.

Также для целей исчисления налога указанные лица должны осуществлять расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением ККТ.

При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших в налоговый орган сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно — кассовой техникой.

По итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Подробности в статье «Налоговики будут сами считать ваш налог по УСН: подробно о новом проекте».