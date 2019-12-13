Налоговики будут сами считать ваш налог по УСН: подробно о новом проекте

В главу 26.2 НК по упрощенной системе налогообложения готовится множество поправок. Соответствующий проект, подготовленный Минфином, опубликован накануне вечером.

Мы сделали для вас обзор готовящихся изменений.

Суть поправок

Основная суть поправок –с объектом «доходы» для тех налогоплательщиков, которые используют онлайн-кассы.

Напомним, об этом революционном нововведении налоговики рассказывали давно.

Так, замглавы ФНС Дмитрий Сатин еще летом рассказывал, что планируется апгрейд УСН, в ходе которого предприниматель в скором времени сможет выбрать «так называемый режим УСН-онлайн».

«Упрощенку упростили, и это плюс как для бизнеса, так и для налоговых органов», — заявил налоговик.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин не раз заявлял о том, что декларации по УСН уже отменены.

Добавим, отмену обязанности предоставлять налоговую декларацию налогоплательщикам, применяющим УСН, Минфин анонсировал в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Еще в марте 2018 года Президент России в послании Федеральному собранию сообщил о необходимости полной отмены отчетности для ИП, которые пользуются цифровыми технологиями.

Но вернемся к проекту. Что же нового ждет упрощенцев? Рассказываем, кто, когда и как освобождается от сдачи деклараций.

Кто

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения, вправе перейти от самостоятельного исчисления налога (авансовых платежей по налогу) на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом.

Как

Уведомление о переходе на исчисление налога налоговым органом направляется в ИФНС через личный кабинет налогоплательщика (далее ЛК) по утвержденному формату.

Сразу заметим, что все общение с налоговой будет только через личный кабинет.

В указанном уведомлении должна содержаться информация, с которой налогоплательщик изъявляет желание передать расчет налога в руки налоговиков.

Причем дата не может быть определена налогоплательщиком ранее даты направления указанного уведомления. То есть перейти на новый способ задним числом не получится.

А если передумал?

Налогоплательщики вправе перейти на самостоятельное исчисление налога (авансовых платежей по налогу), уведомив об этом налоговый орган. Но отдать обратно налоговикам право считать налог можно будет уже только с начала следующего года.

Как налоговая будет считать доход

Для расчета будут использоваться данные ККТ. Датой дохода будет считаться дата формирования фискального документа в соответствии с законом 54-ФЗ. Будут учитываться и возвраты денег покупателям, ведь они тоже проводятся через ККТ.

А как же вычеты?

Налогоплательщики имеют право через ЛК сообщить налоговикам о суммах взносов, на которые должен быть уменьшен налог (авансовый платеж по налогу). При этом налоговая сможет и сама учитывать взносы, по которым у них будет информация.

Как будут считать налог

Если вы перешли на новый способ расчета налога в середине года, то налоговики посчитают вам его только за период с даты перехода до конца года. За период до перехода налог придется посчитать вам самим и сдать декларацию в течение 25 календарных дней с даты перехода.

Как узнать, сколько налога надо будет заплатить

По итогам отчетного или налогового периода налоговики будут отправлять через ЛК информацию, не позднее 12 числа, следующего за отчетным периодом. Они должны будут сообщить налоговую базу, сумму исчисленного налога (авансового платежа), сумму примененных вычетов (взносы, пособия) и сумму торгового сбора, уменьшающую налог (актуально только для Москвы). Сумму налога, которую надо уплатить, обязаны сообщить не позднее 20 числа, следующего за истекшим налоговым (отчетным) периодом.

Когда платить налог

Авансовые платежи, как и обычно, надо будет платить не позднее 25 числа, следующего за истекшим периодом. А вот годовой налог – не позднее 1 марта.

Какой налоговый учет надо будет вести

Книгу ДиР можно будет не вести по доходам, которые проводятся через ККТ. Но тут в проекте закона возникают еще какие-то доходы, которые через ККТ не проводятся, учет их можно вести через ЛК. Что тут авторы документа имеют ввиду, совершенно непонятно. Никакого упоминания о таких доходах в проекте больше нет.

А можно будет исправить данные, переданные в налоговую?

Можно. Все исправленные данные надо отправлять через ЛК. В течение 5-ти дней налоговая должна будет пересчитать налог. При этом глубина пересчета налога – не более трех налоговых периодов.

А можно совсем ничего не делать, пусть оно само как-нибудь посчитается?

Можно и так. В проекте предусмотрено делегирование общения с налоговиками по расчету и уплате налога банкам и операторам электронных площадок. Они передадут все данные и уплатят за вас налог.

Краткие итоги

Новая система расчета налога будет добровольной, как для организаций, так и ИП. Для применения её необходима ККТ. Все общение с налоговой только через ЛК, что очень настораживает, потому что ЛК работает в последний год безобразно.

Проект будет наверняка сильно переработан в процессе рассмотрения. Пока не очень понятно, кому и зачем вообще нужна такая система, если подать декларацию раз в год проблемы не составляет, а разбираться каждый квартал, что же там напортачила ИФНС при расчете налога, гораздо сложнее.