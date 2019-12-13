При увольнении сотрудника в выходной день, зарплату и КНО можно выплатить заранее

У сотрудницы 15 декабря заканчивается срок трудового договора. Это будет воскресенье. Ни отдел кадров, ни бухгалтерия не работают. Но для данной сотрудницы это рабочий день, а значит именно в этот день ее должны уволить.

Такое разъяснение дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Работодатель обязан обеспечить увольнение именно 15.12.2019.

Также на портал поступил вопрос который касается увольнения 31 декабря. И хотя это рабочий день, но он предновогодний и потому возникают некоторые нюансы.

Речь идет о бюджетной организации. 27 декабря - последний день работы Казначейства. То есть 31 декабря нет возможности выплатить работнику положенные ему суммы. Что делать?

Роструд поясняет, что ТК не запрещает выплачивать причитающиеся работнику суммы при увольнении ранее последнего дня его работы.