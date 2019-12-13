Состав потребительской корзины сильно изменится. Будет много мяса, рыбы, мобильники и ноутбуки

Потребительская корзина — это основной социальный стандарт, от которого зависит расчет прожиточного минимума, минимальных зарплат, пособий.

«Сегодня этот стандарт серьезно занижен, состав корзины не отвечает даже минимальным потребностям граждан, и со стороны государства это нечестно», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Нынешний состав потребкорзины действует до конца 2020 года и скоро будет пересматриваться.

В преддверии этого шага «СР» предложила свой проект состава, отметив, что он считается по-честному и соответствует реальным расходам и нуждам людей.

Соответствующий законопроект № 859910-7 уже внесен в Госдуму.

В законопроекте отдельно рассчитывается стоимость трех составляющих корзины — продуктового набора, непродовольственных товаров и услуг.

Так, продуктовый набор пересмотрен в соответствии с требованиями здорового питания, рекомендациями ВОЗ. Снижается норматив потребления хлебных продуктов и растительного масла. Но при этом в продуктовой корзине значительно возрастает доля фруктов (с 60 до 90 кг в год для трудоспособного населения), рыбы (с 18,5 до 27,1 кг), мясных продуктов (с 58,6 до 77 кг). В минимальный продуктовый набор также включаются витамины, депутаты учитывают и расходы граждан на питание вне дома. В результате стоимость продовольственной корзины возрастает с 4800 рублей до 10881 (с учетом цен и показателей 2018 года).

Значительно расширяется и непродовольственный состав корзины.

«Сегодня расходы граждан на товары определяются просто и абсолютно формально — продуктовая часть делится пополам, — пояснил Сергей Миронов. — В непродовольственной части не учитываются элементарные расходы на лекарства и даже такие обыденные вещи, как мобильный телефон и компьютер. В нашем проекте корзины расширяется перечень товаров повседневного спроса, в него включаются медицинские, спортивные товары».

Новая потребкорзина содержит широкий набор лекарственных средств, предусматривает покупку мобильного телефона раз в четыре года, ноутбука — раз в семь лет. Расходы на непродовольственные товары увеличиваются с 2 395 до 5 717 рублей в месяц.

Главную расходную часть потребкорзины в проекте составляют платные услуги — их стоимость оценивается в 14 489 рублей.

Итоговая стоимость потребительской корзины в проекте составляет 31 087 рублей: в 3,24 раза выше, чем цена корзины за 2018 год (9590 рублей).

До этой отметки — 31 087 рублей — предлагается повысить и МРОТ. Соответствующий законопроект также внесен в Госдуму.