Госдума освободила от НДФЛ еще одну выплату

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bestiya7460 согласна вот полностью, пусть продают жилье и приезжают к нам на Урал, а то разнылись видишь ли..... Зачем в налоговой инспекции зарплаты в 12 тысяч рублей?

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бух2007 ну это же разные законопроекты.Один уже принят на 12130 с 2020. Другой на 31087 с 2021 только вне... С 2021 года МРОТ будет 31 087 рублей

Татьяна-Васильевна Новогодняя шутка? "в третьем чтении был принят законопроект об установлении МРОТ на 2020 год в ра... С 2021 года МРОТ будет 31 087 рублей