Высокопоставленного налоговика осудят за махинации на стройке

В Кемерово до суда дошло уголовное дело в отношении замначальника одной из межрайонных налоговых инспекций, обвиняемой в халатности. Об этом рассказали в региональном управлении СКР, которое занималось его расследованием, пишет «Коммерсант».

В конце 2015 года налоговик, чтобы бюджетные средства, выделенные на ремонт здания ИФНС, были своевременно освоены и не отозваны, подписала документы об оплате якобы уже произведенных работ на сумму 2,9 млн руб. При этом обвиняемая знала, что подрядчик может приступить к работам только весной, а в госконтракте говорилось, что они должны быть оплачены после их окончания. Тем не менее денежные средства были перечислены фирме.

В мае 2016 года организация выполнила часть ремонтных работ на 134 тыс. руб. и прекратила свое существование. Как подсчитали силовики, госказне причинен ущерб на сумму около 2,7 млн руб.

Кстати, про строительство офиса для ИФНС в Кемерово мы уже писали. Служба намерена потратить на объект свыше 1 млрд рублей.