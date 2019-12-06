Отмывание, шапочки для плавания, средние машины. На что тратит бюджетные деньги ФНС

Мы зашли на сайт госзакупок, чтобы посмотреть, какие заказы для своих нужд планируют на 2020 год инспекции ФНС по всей стране. Канцтовары для УФНС на 2 с половиной миллиона, шапочки для плавания на 200 тысяч и уборка кабинетов на 870 тысяч! О, еще почтовые марки на 1,2 млн (ЭДО? не, не слышали). Чтобятакжил.

Вы знаете, провалились — запросов очень много. Мы обработали информацию об аукционах, которые опубликовали или обновили 3 декабря (то есть все представленные ниже траты – это верхушка айсберга). Расходы на содержание службы такие, что мы понимаем, почему нет денег на зарплату служащим.

Ну, во-первых, у ФНС очень много поломанных и грязных зданий. Каждый третий аукцион касается заказа на капремонт или генеральную уборку. Приведем несколько примеров, везде указанная цена называется начальная, то есть речь идет о максимальной таксе.

Капитальный ремонт административного здания ИФНС России по г. Петрозаводску — 99 млн 68 тыс. рублей.

Это ладно. Если ФНС нужен новый офис, речь идет уже о миллиардах.

Выполнение работ по строительству объекта: «Административное здание ИФНС России по г. Кемерово Кемеровской области» — 1 млрд 150 млн 700 тыс. рублей.

Отмывание — это мы про уборочку.

Приличные деньги бюджет отваливает клининговым компаниям, чьи работники отмывают кабинеты и прилегающую территорию (а потом инспекторы идут туда с выемками):

Услуги по уборке административного здания Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области — 627 тыс. рублей.

Услуги по уборке зданий и территорий административного здания Межрайонная ИФНС России № 8 по Саратовской области — 1 млн 200 тыс. рублей.

Услуги по уборке кабинетов, прилегающей территории административного здания УФНС России по УР в первом полугодии 2020 года — 870 тыс. рублей.

Оказание услуг по санитарно -техническому содержанию зданий и прилегающей территории УФНС России по Курской области — 2 млн 554 тыс. рублей.

Оказание услуг по санитарно-техническому содержанию зданий и прилегающей территории УФНС России по Тверской области и подведомственных инспекций в 2020 году — 6 млн 422 тыс. рублей.

Услуги по уборке зданий и территорий административного здания УФНС России по Саратовской области — 1 млн 835 тыс. рублей. А вот челябинское УФНС готово дать 11 млн 738 тыс. рублей.

Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора для нужд филиала ФБЛПУ «ЛРЦ „Подмосковье“ ФНС России» в 2020 году — 305 тыс. рублей.

Тот момент, когда очень хочется в уборщицы...

Покупка и установка фасадной вывески здания Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле — 243 тыс. рублей.

И клиентоориентированно:

Поставка беспроводной кнопки вызова помощи для инвалидов для нужд Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) — 18 тыс. рублей.

Или с климатконтролем:

Монтаж оборудования, отвечающего за контроль температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха в помещениях административного здания Межрайонной ИФНС России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике — 3 млн 673 тыс. рублей.

Поставка и установка высокоэффективной системы кондиционирования воздуха в административном здании УФНС России по Ростовской области — 12 млн 340 тыс. рублей.

А знаете, сколько уходит на охрану зданий? Оказание услуг по обеспечению охраны административных зданий и прилегающих территорий межрайонных ИФНС России №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8 по Тверской области в 2020 году — 3, 5 млн рублей.

Отдельная история с машинами.

Сразу скажем, вот так сразу заявок на дорогие машины мы не нашли, в основном инспекции планируют закупать авто до 1 млн рублей. Бедняжки...

УФНС по Ростовской области собирается покупать 5 автомобилей и готово выделить 5 млн. рублей. Поставка легковых автомобилей для нужд УФНС России по Тверской области — 2 млн рублей.

Приобретение легковых автомобилей для нужд УФНС России по Курганской области (3 машины) — 2 млн 976 тыс. рублей.

Купленные автомобили потом еще нужно обслуживать и ремонтировать.

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей для нужд территориальных органов ФНС России по Воронежской области — 2 млн рублей.

Поставка горюче-смазочных материалов для нужд УФНС России по Тверской области и межрайонных ИФНС России по Тверской области в первом квартале 2020 года — 965 тыс. рублей.

Поставка автомобильного топлива по топливным смарт картам для нужд УФНС России по Псковской области — 307 тыс. рублей.

А водителей осматривать перед работой.

Услуги по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств Межрайонной ИФНС России № 5 по УР в 2020 году — 20 тыс. рублей.

Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей МИФНС России № 3 по Ивановской области — 99 тыс. рублей.

А также оплачивать им страховку. Так, за ОСАГО для водителей УФНС России по Пермскому краю готово выложить 414 тыс. рублей.

Поэтому некоторые управления берут автотранспортное обслуживание под ключ.

Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию УФНС России по Ленинградской области и подведомственных налоговых органов в 2020 году — 48 млн рублей.

Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию УФНС России по Тюменской области, ИФНС России по г.Тюмени № 1, 3 и Межрайонных ИФНС России № 6, 14 по Тюменской области транспортными средствами Заказчика — 15 млн рублей.

Потом вдруг из числа бытовых запросов пробивается два технических. Ну, цифровизация, все такое.

Оказание услуги по расширенной технической поддержке продуктов CommuniGate Pro для нужд филиалов ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России — 8, 9 млн рублей.

CommuniGate Pro — Серверная платформа для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и автоматизации совместной работы.

Ну а дальше траты на всякую ерунду. Налоговики ведь еще закупают сейфы, шкафы, столы.

Поставка аккумуляторных батарей для нужд территориальных органов ФНСРоссии по Воронежской области — 496 тыс. рублей.

Приобретение рабочих кресел для нужд УФНС России по Курганской области за 408 тыс. рублей (50 штук.)

Поставка USB-флеш накопителей информации для нужд УФНС России по Тверской области и межрайонных ИФНС России по Тверской области — 73,9 тыс. рублей.

Поставка картонных скоросшивателей для нужд ИФНС России по г. Белгороду — 134 тыс. рублей.

Поставка канцелярских товаров для нужд УФНС России по Ярославской области и ИФНС России Ярославской области — 2, 4 млн рублей.

Поставка календарей и блокнотов для нужд УФНС России по Республике Крым — 200 тыс. рублей.

Поставка почтовых марок для Межрайонной ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю — 1 млн 120 тыс. рублей.

Поставка посудомоечной машины в комплекте с предмоечным столом и столом раздаточным для нужд филиала ФБЛПУ «Санаторий „Днепр“ ФНС России» Санаторий-профилакторий «Маяк» — 558 тыс. рублей.

Поставка детского электроквадроцикла, детских электромобилей, самокатов и электросамокатов за 165 тыс. рублей. Это пойдет в санаторий ФНС «Эллада».

Туда же отправятся шапочки для плавания за 202 тыс. рублей.