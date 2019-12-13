Расширят перечень расходов по налогу на прибыль

В целях мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных кадров разработан проект с поправками в стать 264 и 270 НК.

В частности, расширен список расходов на обучение, на которые можно уменьшить налог на прибыль.

Речь идет о расходах на формирование или пополнение фонда целевого капитала, расходов в размере стоимости передаваемого образовательным организациям оборудования, техники и иного движимого имущества, расходах в виде средств, выделяемых на развитие материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций, а также расходах, необходимых на содержание оборудования и техники, в том числе расходных материалов.

Эти расходы включаются в состав расходов на обучение ‎в размере, не превышающем 1,5 % от доходов от реализации.

При этом учтена необходимость в соответствии с НК экономической выгоды для налогоплательщика. Так, в случае с пожертвованием в фонд целевого капитала в соответствующем договоре пожертвования должны быть определены конкретное назначение или цели использования дохода

‎от целевого капитала, что ‎не считается обычным дарением.

Кроме того, основным условием применения положений законопроекта является необходимость трудоустройства обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях, и заключение трудового договора с налогоплательщиком на срок не менее одного года.

В случае принятия законопроекта 73,3 % организаций готовы увеличить объём выделяемых средств на поддержку материально-технической базы учреждений профессионального образования, сообщается в пояснительной записке со ссылкой на результаты опроса, проведенного общественными организациями.