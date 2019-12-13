Расширят перечень расходов по налогу на прибыль

В целях мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных кадров разработан проект с поправками в стать 264 и 270 НК.
В частности, расширен список расходов на обучение, на которые можно уменьшить налог на прибыль.
Речь идет о расходах на формирование или пополнение фонда целевого капитала, расходов в размере стоимости передаваемого образовательным организациям оборудования, техники и иного движимого имущества, расходах в виде средств, выделяемых на развитие материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций, а также расходах, необходимых на содержание оборудования и техники, в том числе расходных материалов.
Эти расходы включаются в состав расходов на обучение в размере, не превышающем 1,5 % от доходов от реализации.
При этом учтена необходимость в соответствии с НК экономической выгоды для налогоплательщика. Так, в случае с пожертвованием в фонд целевого капитала в соответствующем договоре пожертвования должны быть определены конкретное назначение или цели использования дохода
от целевого капитала, что не считается обычным дарением.
Кроме того, основным условием применения положений законопроекта является необходимость трудоустройства обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях, и заключение трудового договора с налогоплательщиком на срок не менее одного года.
В случае принятия законопроекта 73,3 % организаций готовы увеличить объём выделяемых средств на поддержку материально-технической базы учреждений профессионального образования, сообщается в пояснительной записке со ссылкой на результаты опроса, проведенного общественными организациями.