Для банковских переводов хотят ввести новые правила

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов, пишет РБК.

Кредитные организации хотят не переводить средства, а возвращать их отправителю в случае, если у них есть сомнения в законности операции. Сейчас средства могут уйти мошенникам, если клиент вовремя не ответит на звонок банка.

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. Во-первых, они хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод, а во-вторых – возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их.

Инициатива обсуждалась на последней встрече сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР.

Сейчас банк-отправитель денежных средств может заблокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось и легитимность перевода не доказана, банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю. Эти изменения в антифрод-законодательство (167-ФЗ) вступили в силу в сентябре 2018 года.

В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков.

По мнению директора по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексея Голенищева, нынешнюю схему нужно либо полностью отменить, либо изменить формулировку так, чтобы возобновление платежа было опциональным. «Открытие» поддерживает эти предложения, отметил вице-президент, начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнев, однако они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов.

ВТБ и Райффайзенбанк, по словам их представителей, не участвуют в обсуждении этих предложений и не видят необходимости в изменении 167-ФЗ.

«Два дня – это достаточный срок для связи с клиентом. Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», – объяснил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.