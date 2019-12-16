Фирмы с обособками будут по-новому отчитываться за НДФЛ

С 2020 года налоговый агент — российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, расположенных на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.

По этому же принципу надо будет сдавать форму 6-НДФЛ.

Бланк уведомления утвержден Приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@, который направлен на регистрацию в Минюст.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/25214@ от 09.12.2019.