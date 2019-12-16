Услуги иностранных фирм по переводу не облагаются НДС

Компания на УСН заказывает услуги по переводу у иностранных компаний. Что НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/94694 от 05.12.2019.

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК место реализации услуг по письменному переводу определяется по месту деятельности организации, оказывающей услуги.

Таким образом, местом реализации услуг по письменному переводу, оказываемых иностранными организациями, в том числе организациями, являющимися хозяйствующими субъектами Республики Беларусь и Республики Казахстан, российской организации, территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги НДС в РФ не облагаются.