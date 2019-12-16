31 декабря люди хотят отдыхать, но будут работать

Весь декабрь не утихают разговоры про то, что хорошо бы сделать 31 декабря выходным днем.

Вот уже и Президент Владимир Путин обещал подумать над этим.

Мы провели опрос на эту тему, по итогам которого стало ясно, что абсолютное большинство (77 %) — ЗА выходной, потому что новогодние праздники фактически начинаются именно 31 декабря. Народ хотел бы в этот день заниматься подготовкой к празднику, а не работой.

При этом большинство наших читателей (61 %) 31 декабря будут работать. А куда деваться? По производственному календарю это рабочий день.

Между тем 17 % опрошенных получили внеплановый выходной на этот день. Ура!

У 19 % наших читателей работодатели менее щедры — последний день года людей отпустят по домам, но взамен им придется отработать в какой-то выходной. Чудес не бывает... Вот такой вот «закон сообщающихся сосудов».

3 % опрошенных оформляют 31 декабря отпуск без содержания. Хорошо, что можно будет не работать, но плохо, что зарплата из-за этого будет меньше.