Ненормированный рабочий день – это не значит, что сотрудники должны жить на работе

Ненормированный рабочий день — это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Особенностью данного режима является такой характер работы, который по не зависящим от работника причинам зачастую не позволяет выполнять определенные трудовые функции в рабочее время.

Привлечение работников к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени не должно носить систематического характера, а должно происходить время от времени (эпизодически) и в определенных случаях.

Такое разъяснение дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф», рассматривая ситуацию, когда работодатель принуждает сотрудников каждый день работать по 12 и даже 16 часов в день вместо обычных 8-ми.

Систематическое привлечение работника к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация.

При этом критерии эпизодичности привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени законодательством не установлены. В каждой конкретной ситуации данный вопрос необходимо решать, исходя из определенных фактических обстоятельств.