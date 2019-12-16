Минфин закроет схему обналички пенсии

Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления. Об этом РБК рассказал замминистра Алексей Моисеев.

Документ о гарантированном пенсионном плане, или сокращенно ГПП, был опубликован в конце октября, и на него поступило множество замечаний. Одно из них касалось того, что в текущей версии документа заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений. Их можно перевести в ГПП, и это будет первым взносом участника новой системы.

В течение шести месяцев после первого платежа гражданин может отказаться от участия в ней и забрать деньги. Таким образом, создается техническая возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления. Эта схема будет ликвидирована. Перевод накоплений в новую систему станет возможным лишь после окончания шестимесячного пробного периода, сообщил Моисеев.

Минфин вовремя опомнился, что все просто захотят снять свои пенсионные накопления. Но обещает, что останется возможность получить досрочную выплату из ГПП в случае сложной жизненной ситуации, например тяжелого заболевания.

Для работников в новой системе будет предусмотрена стимулирующая льгота: освобождение от НДФЛ добровольных взносов в размере до 6% от зарплаты. Для взносов по ставке, превышающей 6%, участникам ГПП будет положен социальный налоговый вычет в 120 тысяч рублей, рассказал Моисеев.

В Минфине рассчитывают, что основными активными участниками системы в 2021 году станут около 1 млн россиян со средней ставкой пенсионного взноса 2% от зарплаты.