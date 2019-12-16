Американский Forbes оценил нашу предпринимательницу-миллиардера

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров. Всего таких, по версии американского издания, 200, а в первую очередь оно упомянуло основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

Бакальчук стала всего лишь второй женщиной в России (после Елены Батуриной), чье состояние достигло $1 млрд, пишет РБК. Forbes особо отмечает, что успеха она добилась в электронной торговле, создав в 2004 году Wildberries. Forbes сообщает, что в 2018-м доход компании достиг $1,9 млрд, а ее клиентами считаются около 2 млн человек из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Титул самой молодой миллиардерши, самостоятельно сделавшей карьеру, Forbes присудил Кайли Дженнер. К 21 году она создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала $1 млрд. В ноябре Дженнер продала 51% компании Coty Inc. за $600 млн.

Среди самых заметных новых миллиардеров Forbes назвал производителя батончиков King Дэниела Любецки, инвесторов Герберта Вертхайма и Орландо Браво.