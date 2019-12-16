Сбербанк все-таки запустил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил собственную краудлендинговую платформу «СберКредо», анонсированную еще в начале года. Инвесторам обещают доходность инвестиций на уровне до 22% годовых, но пока проектов для вложений нет.

Напомним, что платформу открыли в середине октября, но первый блин вышел комом.

Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица. Чтобы стать инвестором, нужно быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма инвестирования – 5 тыс. руб., максимальная – 1 млн руб.

Инвесторы могут вкладывать средства в неограниченное количество проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ. Чтобы зарегистрироваться как заемщик, необходимо иметь аккаунт в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (система для малого и среднего бизнеса). Как уточнил представитель Сбербанка, «платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, потому детальные комментарии преждевременны».

«Кредо — инвестиционная платформа, которая предоставляет возможность компаниям малого и микробизнеса получить финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. На платформе доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов для снижения рисков», — говорится на сайте площадки Сбербанка.

Компании «проходят проверки и скоринг» и только после этого получают возможность привлекать инвестиции. Инвесторы, в свою очередь, получают информацию о компании из открытых источников, «минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков».