Налоговики участвуют в поквартирных рейдах

По квартирам должников за различные услуги прошлись судебные приставы и налоговая. Оказалось, что там живут посторонние люди, которые незаконно снимают жильё.

Рейд прошёл в одном из районов Красноярска. Приставы рассказали, что многие горожане, имеющие задолженности по различным категориям, не спешат их оплачивать. За раз так проверили более двух десятков адресов должников.

«В процессе взыскания задолженности судебные приставы нередко оказываются в квартирах, где должники имеют только регистрацию. Сама жилплощадь сдается в аренду. При этом арендаторы вмиг „забывают“ номера телефонов собственников, а договор аренды, который требуют представители Службы, как правило, в этот момент „куда-то пропадает“. Сотрудник налоговой службы вручил квартиросъемщикам повестки о явке в налоговый орган собственников сдаваемого в аренду жилья с целью проверки декларирования доходов арендодателей и их возможного сокрытия», — рассказали в службе судебных приставов по Красноярскому краю.

Мероприятие дало результат, отметили проверяющие органы, на следующее утро в отдел судебных приставов явились двое должников, сдающих свои квартиры в аренду.