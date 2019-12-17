Подписан закон об отмене банковского роуминга

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Федеральный закон от 16.12.2019 № 434-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Предполагается, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.

Глава Сбербанка Герман Греф уже сообщил о том, что в качестве компенсации его банк повысит комиссии по переводам в другие банки.