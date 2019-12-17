Ликбез по 115-ФЗ от ЦБ

Недавно Центробанк провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам. Вот выжимка.

Настоящая блокировка вас скорее всего не коснется

Это только про террористов и экстремистов. Вот тогда счет именно блокируют намертво. Все остальное, про что в обиходе говорят «заблокировали счет» – это либо отказ в проведении одной конкретной операции, либо приостановление операций в целом, либо ограничение в дистанционно-банковском обслуживании, то есть когда вы ничего не можете сделать удаленно, но можете ножками прийти в банк и сделать все, что нужно.

Если банк запросил пояснения или документы – это нормально

Он имеет на это право. Он может запросить информацию по сделке, о происхождении денег, о контрагентах, может пригласить для беседы, может выехать по месту ведения бизнеса. И это обычная штатная ситуация, а не катастрофа. Вас еще ни в чем не обвиняют. Банк обязан уточнять информацию, если ему что-то кажется сомнительным или непонятен экономический смысл операции. Многие предприниматели теряют время на панику, возмущения и бодания вместо того, чтобы просто собрать нужную информацию, предоставить в банк и решить проблему. Скорее всего уже на этом этапе все придет в норму. Не успеваете подготовить документы, не увидели вовремя запрос в клиент-банке – обратитесь в банк, объясните по-человечески, попросите отсрочку – там увидят, что вы реальны, что идете навстречу и услышат.

Ну и чем больше порядка в ваших документах, тем вам же выгоднее – быстрее подготовите ответ. Естественно, банк не будет ждать месяц, пока вы разберетесь у себя в бумажках.

Не нужно идти выше пока не попытались решить проблему в банке

После получения документов банк может запросить и другие, либо совсем отказать в проведении операции или открытии счета. Это он должен сделать в течение 10 дней, а именно выдать мотивированный ответ о возможности или невозможности отмены решения об отказе. И вот после отказа у вас появляется право обратиться в межведомственную комиссию для реабилитации. Но только имея на руках мотивированный отказ банка, без него комиссия рассматривать ничего не будет, то есть сначала надо пройти стадию урегулирования с банком.

Комплект документов при обращении в комиссию должен соответствовать требованиям из Указаний № 4760-У. Комиссия в свою очередь запросит позицию банка, позицию Росфинмониторинга и в течение 20 дней вынесет свое решение, отправит его вам и в банк.

По статистике 52 из 100 рассматриваемых обращений решаются в пользу предпринимателей.

Выясняйте причины отказа

Если банк ничего не присылал, но и не проводит операцию, не сидите ровно, а сами выходите на связь и письменно запрашивайте у банка причины. А получив ответ, готовьте ответное обращение с документами об отсутствии оснований для отказа.

Берегите репутацию, не копите проблемы

Самая большая ошибка предпринимателей, которые сталкиваются с проблемами по 115-ФЗ – они не соблюдают финансовую гигиену. Бывает, что в одном банке отказались провести операцию, тут же пошли в другой, там провели и забыли. Или просто «забили» на эту операцию и продолжают проводить другие в том же банке.