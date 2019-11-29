Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены. Версия ЦБ

Банк России 2 декабря проведет вебинар для представителей бизнеса и расскажет, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета.

Ведущие вебинара также расскажут и про другие сложности, вызванные 115-ФЗ, в частности, про ограничение дистанционного банковского обслуживания.

Предприниматели получат практические рекомендации, что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, расскажут, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

Будет даже возможность задать свой вопрос. Для участия в вебинаре надо зарегистрироваться.