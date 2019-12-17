Для самозанятых вышло новое приложение

ПАО «МТС-Банк» запустил онлайн-сервиса для самозанятых в мобильном приложении для физических лиц «Новый МТС Банк». С помощью интерфейса приложения физические лица-плательщики налога на профессиональный доход смогут зарегистрироваться в ФНС, вести бизнес-отчетность и взаимодействовать с официальным приложением ФНС России «Мой налог» для самозанятых.

Онлайн-сервис призван максимально упростить самозанятым взаимодействие с налоговой службой и их документооборот с клиентами. С

ервис позволяет бесплатно и без посещения налоговой службы и офиса банка:

• зарегистрироваться в качестве самозанятого в ФНС России; • следить за начислением налогов;

• вести учет безналичных и наличных доходов;

• сформировать и отправить клиенту чек, создав ссылку или QR-код.

Воспользоваться сервисом смогут действующие и новые держатели карт МТС Банка, обновившие после 16 декабря 2019 года мобильное приложение «Новый МТС Банк».

Чтобы начать работу, в личном кабинете онлайн-сервиса необходимо перейти в раздел «Для самозанятых». В рамках сервиса перевод денежных средств на карты и расчетные счета физических и юридических лиц осуществляются без комиссии, все зачисления денежных средств и снятия наличных в банкоматах любых банков на всей территории РФ бесплатны.