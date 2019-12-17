Экс-министр финансов досидит 6 лет и улетит домой в США за хищение 14 млрд рублей

Басманный суд приговорил бывшего первого вице-премьера – министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам заключения и выплате более 13,6 млрд руб.

В 2000-2008 годах, возглавляя Министерство финансов Московской области, Кузнецов вместе с другими чиновниками Подмосковья входил в группировку, расхищавшую муниципальную собственность – потерпевшими признаны ряд ЖКХ Подмосковья и правительство Московской области.

Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления на общую сумму 14,3 млрд руб.

Все деньги Кузнецов выводил за границу и вкладывал в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах. Были арестованы два его отеля в Куршевеле – Crystal и Pralong, стоимостью 45 млн евро, земельные участки, автомобили, антиквариат и квартиры в Москве, недвижимость в Швейцарии и банковские счета на сумму более 10 млн швейцарских франков.

Экс-чиновник был задержан французской полицией по запросу российских правоохранительных органов на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции в 2013 году, при задержании у него изъяли несколько поддельных паспортов.

Также выяснилось, что, находясь на госслужбе, Кузнецов имел двойное гражданство – России и США, при этом имел допуск к гостайне.

В итоге суд зачел Кузнецову время домашнего ареста во Франции, поэтому ему осталось сидеть около 6 лет, и после он сможет свободно улететь с США, где у него также осталась недвижимость и счета в банках.