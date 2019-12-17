Они сговорились. ФАС проверит банковские тарифы на обслуживание касс

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. В письме высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций. «Опора России» просит антимонопольную службу провести проверку, пишет РБК.

В обращении московской «Опоры» отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса. В организации предполагают, что в действиях банков есть признаки согласованности. В обращении, впрочем, не указаны конкретные кредитные организации и то, когда и на сколько повышались тарифы.

По данным агентства Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф Банк.

Сбербанк трижды в течение года поднимал стоимость пакетов услуг.

Как отмечает Markswebb, в январе стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 руб. до 9600 руб., в июле — до 10 990 руб., в сентябре — до 12 990 руб. Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. Комиссия за перевод от 300 тыс. до 1,5 млн руб. выросла с 1,5 до 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн руб. — с 3 до 3,5%, более 5 млн руб. — с 6 до 8%.

Как заявили РБК в пресс-службе Сбербанка, тарифы за минувший год повышались незначительно. Изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке.

Банк «Открытие» в мае на большинстве пакетов сократил лимит бесплатных переводов со 150 тыс. до 100 тыс. руб. Также выросли комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.

Тинькофф Банк в июле отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., сообщили РБК в Markswebb. В пресс-службе банка заявили, что с момента запуска в 2015 году проекта для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» тариф на расчетно-кассовое обслуживание повышался один раз — во второй половине 2018 года. Тогда изменился один из трех тарифов — «Продвинутый», стоимость обслуживания выросла с 990 руб. до 1 990 руб.

В 2018 году банки активно запускали пакеты, рассчитанные на начинающих предпринимателей. Их тарифы предполагают бесплатное обслуживание счета, несколько бесплатных платежек в месяц и до 100 тыс. руб. переводов физлицу без комиссии, говорит руководитель отдела Business Intelligence агентства Markswebb Сергей Гребенев.

Это снизило стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей в два раза за последние три года. Однако в середине 2019 года ряд банков стал повышать тарифы на базовые услуги: в «бесплатных» пакетах стала расти стоимость платежного поручения, повышалась стоимость обслуживания пакетов, увеличивались комиссии за переводы физлицам и снятие наличных.

«За последние полгода повышений стало больше, чем снижений. Таким образом, общая стоимость обслуживания по базовым услугам стала расти», — отмечает Гребенев. В частности, по его словам, существенное влияние на рынок оказывает Сбербанк — на него ориентируется большинство банков. «Повышение Сбербанком тарифов может привести к повышению и в других банках», — подчеркнул Гребенев.

Если ФАС выявит неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания.