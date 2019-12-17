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Где налоговых должников собираются лишить новогодней премии

Должников по налогам могут лишить премий. Не повезло чиновникам Удмуртии, там с инициативой на аппаратном совещании главы региона Александра Бречалова выступил председатель республиканского правительства Ярослав Семенов.

«Выхожу с инициативой, поскольку налоговая информация не является информацией конфиденциального характера, всем руководителям, при принятии решения о премировании того или иного сотрудника, я предлагаю учитывать исполнение обязанностей по оплате физических налогов», – сказал Семенов.

Руководитель регионального кабмина отметил, это позволит чиновникам на всех уровнях стать примером гражданской ответственности.

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