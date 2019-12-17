Сила инвентаризации

276 тонн взрывчатки пропало с башкирского казенного завода «Авангард» за последние два года. Недостача обнаружилась во время инвентаризации, проведенной новым руководителем завода.

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Миноборны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Завод подведомствен Минпромторгу.

Хищения совершались с ноября 2017 г. до марта 2019 г., говорится в постановлении о возбуждении дела, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

«Авангард» полученные в ходе утилизации боеприпасов взрывчатые отходы должен сдавать Минобороны, после чего они продаются с аукциона. Минпромторг подозревает, что похищенные сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны как давальческое сырье в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, переданы этой фирме и впоследствии проданы, говорят собеседники «Ведомостей».

Представитель Минпромторга подтвердил, что бывший руководитель уволен по решению министерства. «В Минпромторге абсолютно нетерпимо относятся к любым коррупционным проявлениям. В случае с „Авангардом“ документы по всем выявленным до настоящего времени нарушениям обобщены и направлены в адрес ФСБ, Генпрокуратуры, МВД, Ростехнадзора и Росимущества», — рассказал представитель министерства.

Впрочем, представители экс-директора все отрицают и говорят о том, что новое руководство завода изо всех сил пытается организовать незаконное уголовное преследование. А на самом деле все документы в порядке, ничего не пропадало.