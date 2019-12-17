Внимание уходящим с ЕНВД! Для вас хорошая новость: на УСН разрешат учитывать старые расходы

В настоящее время те, кто переходит с ЕНВД на УСН, сталкиваются с серьезной проблемой. Покупную стоимость товара, приобретенного в период применения ЕНВД, нельзя принять в расходы при применении УСН.

О таком запрете Минфин неоднократно предупреждал в своих многочисленных письмах.

Подробно об этой проблеме мы писали, например, в материале «ЕНВД и маркировка несовместимы: разъяснения налоговиков».

В итоге налог приходится платить с выручки, хотя выбран объект «доходы минус расходы».

Но ситуация может в корне измениться. Накануне вечером группа депутатов во главе с Андреем Макаровым внесли в Госдуму законопроект № 862653-7 с поправками в статью 346.25 НК.

Налогоплательщикам, которые до перехода на УСН с объектом «доходы минус расходы» применяли ЕНВД или ПСН, разрешат учитывать в расходах покупную стоимость товаров, приобретенных до перехода на УСН.

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются при применении упрощенной системы налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на упрощенную систему налогообложения

Действие новой нормы НК будет распространяться на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.