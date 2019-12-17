Сотрудники хотят премии, а им предлагают корпоративы

Более половины работодателей (51%) не планируют выплачивать премии в конце года, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

При этом 30% респондентов намерены наградить премиями работников некоторых категорий, и только 19% работодателей заявили, что выплатят премии всем сотрудникам. В опросе сервиса участвовали 500 представителей российского бизнеса, пишет Business FM.

В прошлом году этот показатель был выше: 58% компаний отказались от новогодних премий. Авторы исследования отмечают, что таким образом компании пытаются сэкономить, чтобы увеличить регулярные премии более ценным кадрам.

Многие организаций проводят корпоративы, однако, по данным сервиса Superjob, 70% сотрудников российских компаний готовы от них отказаться в пользу денежных премий.