Налоговики изобретают неизвестные юристам правовые конструкции

Отсутствие четких и однозначных законодательных формулировок способствует тому, что проверяющие пытаются многие не дискуссионные вопросы превратить в дискуссионные, а дискуссионные — решить в свою пользу. Конечно значительную роль в формировании такой практики играет и судебная система, пояснил руководитель налоговой практики Crowe CRS Legal.

Ярчайший пример — споры, связанные с квалификацией имущества в качестве движимого или недвижимого в целях налога на имущество организаций. При определении в качестве объекта налогообложения только недвижимого имущества законодатель достаточно четко мотивировал свое решение — устранение так называемого «налога на модернизацию» (ситуация при которой в случае приобретения компанией нового оборудования резко возрастала сумма налога на имущество в связи с высокой стоимостью такого оборудования).

В ответ на очевидную льготу в отношении достаточно очевидных объектов налоговики стали изобретать различные ранее неизвестные праву конструкции, которые позволяли бы облагать налогом фактически любое оборудование. В итоге, в настоящее время налогоплательщики получили не только «налог на модернизацию», но и «пени и штраф на модернизацию».

Наиболее остро сейчас проблема квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого стоит перед электроэнергетическими компаниями. На балансе энергетических компаний находится колоссальное количество объектов, которые налоговые органы квалифицируют в качестве недвижимого, а сами компании в качестве движимого оборудования, например, трансформаторные подстанции. Причем необходимо понимать, что квалификация оборудования в качестве движимого исторически формировалась компаниями не на пустом месте и задолго до появления самой льготы (в отношении некоторых объектов были прямые отказы в их регистрации в качестве недвижимости).

Ситуация такой правовой неопределенности привела к тому, что в РСПП обсуждается инициатива замены льготы в отношении движимого имущества пониженной ставкой налога, но при этом объектом налогообложения будет как недвижимое так и движимое имущество.

В первую очередь, в ходе проведения выездных проверок не стоит допускать перевод не дискуссионных вопросов в разряд дискуссионных. Пытаться на корню пресекать любое «конструирование» проверяющими нарушения там, где его объективно нет. В текущих реалиях, пожалуй, единственным эффективным способом отстаивания своих прав является привлечение специалистов непосредственно на стадии проведения налоговой проверки. Это позволяет формировать позицию защиты на самой ранней стадии и, по сути, снижает вероятность «кристаллизации» претензий в акте или решении.