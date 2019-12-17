Минтруд в три раза сократит срок перечисления маткапитала

Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала может сократиться с месяца до 12 дней, а срок перечисления средств – с десяти дней до трех.

Если сейчас с момента подачи заявления на маткапитал до его удовлетворения может пройти 40 календарных дней, то по новому проекту этот срок может сократиться почти вдвое – до 22 календарных дней.

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении маткапиталом выносит территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), он же перечисляет средства.

Напомним, что в 2020 году материнский капитал после многолетней заморозки будет проиндексирован на 3,8%, сумма выплаты оставит 466,6 тыс. рублей.