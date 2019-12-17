Законопроект об электронной подписи прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект с масштабными поправками в закон об электронной подписи, сообщает ТАСС.

Закон должен будет закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Для удостоверяющих центров устанавливается очень высокий порог собственного капитала - один миллиард руб. либо 500 миллионов руб. при наличии филиалов не менее чем в трех четвертях субъектов РФ. Срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

Правительственные поправки, принятые во втором чтении документа, уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также - использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации.

Также предусматривается создание при ФНС особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных удостоверяющих центров, которые должны отвечать повышенным требованиям, при этом сами требования отнесены на подзаконный уровень. Также установлена возможность на государственных удостоверяющих центрах - помимо ФНС, Казначейства и ЦБ - в переходный период получать аккредитацию без требований к финансовой составляющей, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством.

Государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, имеют право получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования закона. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.