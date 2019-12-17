Банкир-картежник похищал деньги клиентов «Альфа-банка»

Специалист отдела по работе с исполнительными документами Альфа-банка Михаил Изосимов сильно проигрался в карты. Своих сбережений на оплату долга не хватало, и он решил позаимствовать их у банка. У него был доступ к специальной программе, которую использовали для исполнения решений судов о взыскании со страховых компаний денег в пользу клиентов Альфа-банка, пишет Росбалт.

Изосимов увидел в ней возможность заработать и придумал нехитрую аферу: когда ему приходили исполнительные листы, он вносил в программу ложные цифры, и деньги от страховщиков уходили не клиентам, а на его счет.

Первый такой транш следователи датируют 27 июня. Он был пробой сил: Изосимов перевел себе 35 000 рублей.

Дальше Изосимов осмелел. Через пару недель он повторил попытку, причем аппетиты его возросли многократно: 15 июля он отправил себе 458 тысяч рублей, а уже через два дня – 951 тысячу. И тут же попался.

Подозрительная операция заинтересовала Росгосстрах, подключили службу безопасности – и ниточки привели к Изосимову. Доказательств было хоть отбавляй: все операции мужчина совершал с рабочего компьютера, использовал свои логин и пароль к программе, и даже счет, на который он переводил деньги, был зарегистрирован на него.

Михаилу Изосимову вменили три эпизода мошенничества в сфере компьютерной информации, из которых два – в крупном размере (ч. 3 ст. 159.6 УК). Наказание – до шести лет лишения свободы.

Как пояснила старший помощник прокурора Лариса Игнатьева, обвиняемый признался в преступлении и попросил провести судебное разбирательство в особом порядке. Потерпевшая сторона заявила иск в 1,444 млн рублей, из которых 280 тысяч мужчина уже вернул.