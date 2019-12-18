Какие фискальные накопители потребуются для торговли маркированными товарами

Какие фискальные накопители требуется использовать при реализации маркированных товаров с 01.01.2020? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.
По новым требованиям Федерального закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ при расчетах за маркированные товары продавцы обязаны формировать данные о товаре в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара.
Фискальный накопитель при реализации таких товаров должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара.
- принимать от ККТ коды маркировки;
- самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду проверки, используя специальный ключ (если таковые имеются), и передавать полученные результаты в ККТ;
- принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ;
- принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомления в зашифрованном виде, расшифровывать их и передавать содержащиеся в них сведения в ККТ.
При этом фискальный накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется до окончания срока своего действия.