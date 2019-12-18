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Какие фискальные накопители потребуются для торговли маркированными товарами

Какие фискальные накопители требуется использовать при реализации маркированных товаров с 01.01.2020? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

По новым требованиям Федерального закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ при расчетах за маркированные товары продавцы обязаны формировать данные о товаре в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара.

Фискальный накопитель при реализации таких товаров должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара.
  • принимать от ККТ коды маркировки;
  • самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду проверки, используя специальный ключ (если таковые имеются), и передавать полученные результаты в ККТ;
  • принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ;
  • принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомления в зашифрованном виде, расшифровывать их и передавать содержащиеся в них сведения в ККТ.
Новые фискальные накопители, отвечающие требованиям Федерального закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ, еще не поступили в продажу. Поэтому пользователи онлайн-касс, торгующие маркированными товарами, могут продолжать использовать ранее приобретенные фискальные накопители до истечения срока их действия с обязательным указанием сведений о маркированном товаре в коде товара. Регистрировать, перерегистрировать и применять их можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года.

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При этом фискальный накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется до окончания срока своего действия.

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