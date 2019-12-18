Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск

Следователи ведут дело против крупнейшего в стране серийного поджигателя банков Ильи Клигман.

Он назван организатором криминальных схем по выводу 100 млрд рублей из десятка банков. Мужчина участвовал в поджоге «Агросоюза» (долг 7 млрд руб.), «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Инкаробанка (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.), Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), Тайм-банка (700 млн руб.) и других. Например, с Клигманом связывают оставшийся на прошлой неделе без лицензии Невский, где украли 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Удивляться присутствию нескольких групп поджигателей в одном банке не стоит – их часто разбирают на куски составными командами из двух-трех групп.

Клигман заочно обвинён в мошенничестве, объявлен в розыск и может попасть в базу Интерпола. Сам банкстер проживает за пределами России. И всем в Банке России это известно. В Россию Клигман давно не ездок, но в Берлине ему неплохо: ему принадлежит пять берлинских ресторанов, а также самый крупный аквапарк в Черногории, проекты в Прибалтике. Инвестирует в Европу он с размахом – купил через друга Шляхового белградский ВТБ.