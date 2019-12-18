Законопроект об электронной подписи вызывает много критики

Накануне во втором чтении был принят законопроект с масштабными поправками в закон об электронной подписи.

Электронная подпись: меняются правила оформления

Отношение бизнеса и не только бизнеса к этому проекту — неоднозначное.

В частности, в партии «Справедливая Россия» считают, что у этого документа очень сильное лобби.

Думское большинство проголосовало за этот проект даже несмотря на то, что государственно-правовое управление Президента России в третий раз дало отрицательный отзыв на данный проект закона.

«В последнее время мы все чаще можем видеть в СМИ жуткие публикации о том, как с помощью электронной подписи воруют квартиры, как мошенники оформляют на ничего не подозревающих граждан фиктивные фирмы, и так далее, и тому подобное. Однако авторы документа, возможно, в своем стремление побороть мошенников впали в другую крайность. Они внесли положение о введении доверенных лиц ФНС, которые смогут выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам», — заметила депутат фракции «СР» Ольга Епифанова.

В тоже время, по ее мнению, данная новелла противоречит основной цели законопроекта — уменьшение количества лиц, наделенных правом оформления сертификатов электронной подписи.