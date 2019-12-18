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Новое решение Конституционного суда про МРОТ и доплаты

Опубликовано Постановление Конституционного суда № 40-П/2019 от 16.12.2019, которое касается вопроса состава МРОТ.

В суд обратился сотрудник бюджетного учреждения, который совмещал там сразу несколько должностей. Мужчина работал кочегаром, истопником, слесарем-сантехником.

Работодатель при исчислении его заработной платы начислял различного рода выплаты, в том числе за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время, за совмещение должностей, на оклад, составляющий менее МРОТ. По мнению заявителя, все эти выплаты должны начисляться после того, как его оклад будет увеличен до МРОТ.

Мужчина обратился в суд. Суд первой инстанции не усмотрел нарушения права заявителя на оплату труда, аргументировав это тем, что с учетом установленного оклада и всевозможных доплат размер выплачиваемой истцу среднемесячной заработной платы был не ниже и в некоторых случаях превышал МРОТ.

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Апелляция частично изменила решение первого суда. Суд указал, что доплаты за работу в ночное время, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу не могут включаться в размер заработной платы, составляющей менее МРОТ, и взыскал соответствующие суммы с работодателя.

Что же касается доплаты за работу, выполняемую в порядке совмещения профессий (должностей), то такая доплата, по мнению суда, включена в состав заработка, не превышающего МРОТ, правомерно, так как дополнительная работа выполнялась истцом с его согласия в рамках основного рабочего времени, в силу чего основания для оплаты труда по каждой должности в размере не менее МРОТ отсутствуют.

Работник с таким решением не согласился и обратился в Конституционный суд.

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Он просил признать положения статей 129, 133 и 1331 ТК не соответствующими Конституции.

КС отметил, что дополнительная работа в порядке совмещения профессий (должностей) оплачивается отдельно — за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Установление при совмещении должностей повышенной оплаты в виде дополнительного вознаграждения обусловлено тем обстоятельством, что в течение рабочего дня работник выполняет как свою основную трудовую функцию, так и дополнительную работу по другой должности, что приводит к интенсификации труда и, соответственно, к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке, которая должна быть компенсирована.

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КС решил, что нормы ТК не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей МРОТ, дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей). Таким образом такая доплата должна быть не «внутри» МРОТ, а начисляться сверх МРОТ.

Решения судов по делу данного гражданина должны быть пересмотрены, заявил КС.

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