ФНС обнародовала свои планы на 2020 год

Министр финансов Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 год.

Это 44 листа амбициозных целей: внедрить, усовершенствовать, повысить эффективность.

Судя по тому, сколько в планах пунктов о развитии программного обеспечения, в частности АИС Налог-3, есть надежда на прекращение глобального сбоя ФНС (на самом деле нет).

Что из уже стандартного: совместные проверки с ФССП, совещания и межведомственная работа с правоохранителями.

В Плане также отмечены следующие задачи:

• создание единого ресурса сведений о населении;

• ввод в эксплуатацию системы «УСН-онлайн»;

• формирование и ведение ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), предоставление сведений из ресурса заинтересованным пользователям;

• разработка технологических компонентов Единой службы каталога ФНС России;

• формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;

• исключение обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовую технику и упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»;

• развитие системы стандартов деятельности ФНС России.

Кроме того, план деятельности содержит мероприятия по развитию интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также формированию единого ресурса сведений о населении и официального сайта ФНС России.

И самое интересное: патриотическое воспитание инспекторов ФНС. Ура!