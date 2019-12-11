Налоговый обзор за год №1. Сбой ФНС

2019 год оказался очень непростым как для налогоплательщиков, так и для работников налоговых органов. И виной тому переход на новую программу ФНС АИС Налог-3.

О проблемах начали писать еще в январе. Отчетность, отправленная по ТКС, ни в какую не хотела приниматься новой программой. Так, годовые РСВ у многих организаций не были приняты аж до второй половины марта, а некоторым пришлось их пересдавать!

В течение года налогоплательщики сталкивались с различными проблемами:

Но, оказывается, не все ошибки были вызваны сбоем. Некоторые были просто изначально заложены в программу:

Периодически налоговики пытались извиняться, но начальство ФНС так весь год и хранило гордое молчание, периодически рапортуя руководству страны о достижениях в цифровизации.

Но зато на Клерк пришел человек, представившийся работником Центрального аппарата, который попытался точечно решить проблемы некоторых организаций и ИП. Он представился Дмитрием. И некоторым он действительно помог.

В попытке оправдаться, некоторые ИФНС сваливали вину на бухгалтеров. Получалось плохо:

Самим налоговикам было тоже несладко. И они даже посвящали новой АИС стихи:

Клерк был практически единственным бухгалтерским СМИ, постоянно пишушим о программных сбоях в ФНС. За что чуть и не поплатился. Нам предлагали замолчать , угрожая закрытием. Но после того, как владелец сайта, Борис Мальцев, предал гласности эти угрозы, давление прекратилось

В итоге проблему решили просто замалчивать. Служба писать внутренние распоряжения, запрещающие обсуждать где-либо проблемы в рабочей программе.

Редакция «Клерка» желает налогоплатещикам и налоговикам в будущем году спокойной работы, не омраченной очередными сбоями в АИС Налог-3.