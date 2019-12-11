Налоговый обзор за год №1. Сбой ФНС

2019 год оказался очень непростым как для налогоплательщиков, так и для работников налоговых органов. И виной тому переход на новую программу ФНС АИС Налог-3.
О проблемах начали писать еще в январе. Отчетность, отправленная по ТКС, ни в какую не хотела приниматься новой программой. Так, годовые РСВ у многих организаций не были приняты аж до второй половины марта, а некоторым пришлось их пересдавать!
В течение года налогоплательщики сталкивались с различными проблемами:
- ИФНС не может выдать информацию о ваших налогах, потому что они ей неведомы
- ИФНС придумала несуществующий долг и пять раз сняла его со счета компании
- Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги
- Из-за сбоя в налоговой стали страдать иностранные поставщики
Периодически налоговики пытались извиняться, но начальство ФНС так весь год и хранило гордое молчание, периодически рапортуя руководству страны о достижениях в цифровизации.Но зато на Клерк пришел человек, представившийся работником Центрального аппарата, который попытался точечно решить проблемы некоторых организаций и ИП. Он представился Дмитрием. И некоторым он действительно помог.
- Налоговики пытались обвинить в происходящем бухгалтеров
- Инспекторы свалили вину за несуществующие долги на бухгалтеров
В итоге проблему решили просто замалчивать. Служба писать внутренние распоряжения, запрещающие обсуждать где-либо проблемы в рабочей программе.
Редакция «Клерка» желает налогоплатещикам и налоговикам в будущем году спокойной работы, не омраченной очередными сбоями в АИС Налог-3.