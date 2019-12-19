ПФР досрочно принимает СЗВ-М за декабрь

В связи с предстоящими длинными новогодними праздниками, ежемесячную форму СЗВ-М уже можно направлять в Пенсионный фонд. Такое объявление, в частности, размещено на сайте отделения ОПФР по Амурской области.

В ПФР посетовали, что некоторые работодатели до сих пор сдают отчетность несвоевременно, либо предоставляют сведения не в полном объеме, за что получают штрафы. Так, с начала года санкции на общую сумму 8 млн. рублей вынесены 4331 работодателю региона.

Напомним, на нашем сайте проходит опрос на тему досрочной сдачи отчетов.