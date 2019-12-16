Бухгалтеры хотят уже сейчас сдавать годовые отчеты

Налоговый период еще не закончился, а бухгалтеры уже рвутся в бой — хотят быстрее начать сдачу отчетов.

На нашем форуме обсуждается тема о досрочной сдачи отчетности. Бухгалтер позвонила в налоговую и ей там сообщили, что сдать годовые отчеты можно уже в декабре, если сдача будет в электронном виде.

Между тем участники обсуждения делятся опытом, что досрочно сдают отчеты в ПФР. А вот провернуть такое с ИФНС никто не рискует.

А вы сдаете отчеты за квартал/месяц/год, когда он еще не закончился?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.