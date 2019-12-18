Как компаниям получать льготы по транспортному и земельному налогам с 2020 года

С 2020 года организации не будут сдавать отчетность по земельному и транспортному налогам. Эти налоги будет рассчитывать налоговая по имеющимся у неё данным.

Но как быть, если у компании есть льготы по этим налогам? Разъяснения на типовые вопросы дала ФНС в письме № БС-4-21/25284@ от 10.12.2019.

В документе, в частности, объясняется, что:

срок подачи заявления о льготе законом не установлен;

подавать каждый квартал заявление не нужно;

если на дату составления сообщения об уплате налога заявления о льготе не будет, то налог будет рассчитан без неё;

если заявление будет подано позже направления сообщения об уплате налогов, то налог будет пересчитан;

о предоставлении льготы или об отказе будет направляться уведомление;

отправить заявление через Личный кабинет нельзя;

для пониженной ставки по земельному налогу заявления не нужно.

Напомним, что перенесены сроки уплаты транспортного и земельного налога. Налог уплачивается организациями не позднее 1 марта, а авансовые платежи — в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.