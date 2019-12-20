Как незаявленные льготы компании по земельному налогу влияют на размер авансов по налогу

С 2020 года отменяются декларации по транспортному и земельному налогам.

Налоги организациям ИФНС будет исчислять самостоятельно. Однако если компании претендует на льготу по налогу, то об этом надо заявить.

ФНС выпустила письмо № БС-4-21/25284@ от 10.12.2019, в котором разъяснила некоторые нюансы оформления льгот.

В частности, был рассмотрен следующий вопрос: Допустимо ли применять налоговые льготы при исчислении и уплате авансовых платежей по транспортному и земельному налогам в течение налогового периода в случае, если заявление о льготе в этом налоговом периоде в налоговый орган не представлено?

ФНС пояснила, что НК не связывает уплату авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о льготе в течение какого-либо определенного периода.

Однако необходимо понимать, что с 01.01.2021, в целях обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы передают налогоплательщикам по истечении соответствующего налогового периода сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов.

Если к моменту составления Сообщения ИФНС не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе, в Сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот.

В дальнейшем налогоплательщик вправе представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за соответствующий период.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов будет выявлена недоимка по налогам (например, в связи с тем, что налогоплательщик не представлял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы, при этом фактически учитывал налоговую льготу, и это привело к занижению суммы уплаченного налога) налоговый орган принимает меры по взысканию недоимки.

Добавим, аналогичные разъяснения также содержатся в письме ФНС № БС-4-21/24690@ от 03.12.2019.